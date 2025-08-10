Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бастрыкин поручил проверить перебои с водой в Лермонтове

Следственный комитет России начал проверку ситуации с перебоями водоснабжения в Лермонтове Ставропольского края после обращения жителей города в приемную главы ведомства через соцсети.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно обращению граждан, более месяца вода в многоквартирные и частные дома поступает нерегулярно, с постоянными отключениями и недостаточным давлением. Власти не организовали доставку питьевой воды для населения. Жалобы жителей в разные органы не принесли результата.

По заявлениям горожан следственное управление СК по Ставропольскому краю запустило процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Роману Ткаченко подготовить отчет о процессе и результатах проверки.

Дело взято под контроль центрального аппарата Следственного комитета.

Валентина Любашенко

