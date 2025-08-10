Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Я остановил шесть войн»

The Economist, Daily Sabah и Iran International о сделке между Арменией и Азербайджаном

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, заключенное в конце недели в США, вызвало много откликов в прессе по обе стороны Атлантического океана. Обозреватели отмечают активную роль Дональда Трампа в переговорах, подчеркивая ослабление роли России в урегулировании процесса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Белом доме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Белом доме

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Белом доме

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Лидеры Армении и Азербайджана подписали в Белом доме мирное соглашение

Лидеры Армении и Азербайджана подписали в пятницу в Белом доме совместную декларацию, которая приблизит к разрешению их затяжной и зачастую кровопролитный конфликт, а также предоставит президенту Трампу необычную форму признания.

Будучи президентом, который баллотировался с лозунгом «Америка прежде всего», и избегая вмешательства США за рубежом, господин Трамп хочет позиционировать себя как глобального миротворца, несмотря на то что конфликты, которым он обещал положить конец — на Украине и в секторе Газа,— все еще продолжаются. Открыто стремясь получить Нобелевскую премию мира, господин Трамп участвовал в мирных переговорах между Камбоджей и Таиландом, в разрешении военного конфликта между Израилем и Ираном, а также в урегулировании напряженности между Индией и Пакистаном. Соединенные Штаты также участвовали во временном мирном соглашении между Руандой и Демократической Республикой Конго.

«Я остановил шесть войн,— заявил господин Трамп в прошлом месяце.— В среднем у меня получается примерно по одной (остановленной.— “Ъ”) войне в месяц».

The Washington Post (Вашингтон, США)

Трамп руководит мирным процессом между Арменией и Азербайджаном, отодвигая Россию на второй план

Историческая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшаяся в Белом доме, а не в Кремле, послужила заметным упреком президенту России Владимиру Путину, который стал свидетелем резкого ослабления влияния России на постсоветском пространстве.

Это последняя глобальная миротворческая инициатива, предпринятая Трампом в последние месяцы в попытке укрепить свою репутацию переговорщика. Он активно использует телефонные переговоры и лично оказывает давление на лидеров с целью разрешения конфликтов, открыто обсуждая свое желание получить Нобелевскую премию мира.

Daily Sabah (Стамбул, Турция)

Заключенная при посредничестве США сделка между Азербайджаном и Арменией и формирующийся геополитический баланс

Внезапное превращение Вашингтона в ключевого игрока разрешения кавказской проблемы после долгого бездействия в регионе напрямую связано с динамикой его внутренней и внешней политики. Интерес гегемона к региональным конфликтам не всегда столь благожелателен и нацелен на достижение мира, как это часто изображается.

Первая причина внезапного позиционирования США как миротворца на Кавказе кроется в желании Трампа закрепить за собой образ «президента, который положит конец войнам», что является ключевым элементом его предвыборной кампании. Вторая причина — меняющийся геополитический баланс. Трамп стремится поставить США в условия, которые будут способствовать ослаблению векового влияния России в регионе. В то же время этот вопрос имеет значение и в контексте конкуренции с традиционным соперником — Китаем.

The Economist (Лондон, Великобритания)

Дональд Трамп выступил посредником мирного плана на Кавказе

Господа Алиев и Пашинян пообещали выдвинуть его (Дональда Трампа.— “Ъ”) на получение Нобелевской премии мира. Эта сделка ослабит позиции как России, которая уже давно вмешивалась в этот конфликт, так и Ирана. Это не формальный мирный договор. Но он прокладывает дорогу к более серьезной цели — завершению одного из самых трудноразрешимых конфликтов в мире и региональному ослаблению напряженности, включая нормализацию отношений Армении с Турцией, союзником Азербайджана. Произойдет ли все это в результате, станет проверкой для американской дипломатии, а также для самих Армении и Азербайджана.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Иран и Россия будут в проигрыше от американской сделки с Азербайджаном и Арменией

Контроль над коридором, проходящим вдоль границы между Арменией и северным Ираном, стал самым серьезным препятствием для мирного соглашения между двумя странами.

Это соглашение также наносит удар по ослабленному влиянию России в регионе, поскольку премьер-министр Армении Никол Пашинян ориентирует свою страну с преимущественно христианским населением на Запад, а в конечном итоге и на ЕС. Россия, у которой все еще есть военная база в Армении, похоже, неспособна противостоять инициативе Трампа — отчасти из-за того, что поглощена ситуацией на Украине.

Iran International (Лондон, Великобритания)

Иран поклялся заблокировать созданный при посредничестве Трампа коридор, «будь то с Россией или без нее»

Иран остановит создание поддерживаемого США транзитного коридора на Южном Кавказе даже без помощи Москвы, поскольку это поставит под угрозу региональную безопасность и изменит геополитическую карту, заявил в субботу Али Акбар Велаяти, старший советник верховного лидера Ирана. «Господин Трамп считает Кавказ недвижимостью, которую он может арендовать на 99 лет»,— заявил Велаяти...

О чем, зачем и как Алиев и Пашинян договорились в Вашингтоне

«Этот коридор не станет воротами для наемников Трампа — он станет их кладбищем»,— сказал он, отвергнув идею коридора как «невозможную» и как «политическое предательство», направленное на подрыв территориальной целостности Армении. Он подчеркнул, что Иран «всегда выступал против» так называемого Зангезурского коридора, считая, что он изменит границы, раздробит Армению и ограничит доступ в регионы для самого Ирана. Велаяти заявил, что, когда Турция и Азербайджан ранее продвигали этот план, Иран провел несколько военных учений на своей северо-западной границе, чтобы продемонстрировать готовность заблокировать его.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик

Новости компаний Все