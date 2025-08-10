Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, заключенное в конце недели в США, вызвало много откликов в прессе по обе стороны Атлантического океана. Обозреватели отмечают активную роль Дональда Трампа в переговорах, подчеркивая ослабление роли России в урегулировании процесса.

Лидеры Армении и Азербайджана подписали в Белом доме мирное соглашение

Лидеры Армении и Азербайджана подписали в пятницу в Белом доме совместную декларацию, которая приблизит к разрешению их затяжной и зачастую кровопролитный конфликт, а также предоставит президенту Трампу необычную форму признания.

Будучи президентом, который баллотировался с лозунгом «Америка прежде всего», и избегая вмешательства США за рубежом, господин Трамп хочет позиционировать себя как глобального миротворца, несмотря на то что конфликты, которым он обещал положить конец — на Украине и в секторе Газа,— все еще продолжаются. Открыто стремясь получить Нобелевскую премию мира, господин Трамп участвовал в мирных переговорах между Камбоджей и Таиландом, в разрешении военного конфликта между Израилем и Ираном, а также в урегулировании напряженности между Индией и Пакистаном. Соединенные Штаты также участвовали во временном мирном соглашении между Руандой и Демократической Республикой Конго.

«Я остановил шесть войн,— заявил господин Трамп в прошлом месяце.— В среднем у меня получается примерно по одной (остановленной.— “Ъ”) войне в месяц».

Трамп руководит мирным процессом между Арменией и Азербайджаном, отодвигая Россию на второй план

Историческая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшаяся в Белом доме, а не в Кремле, послужила заметным упреком президенту России Владимиру Путину, который стал свидетелем резкого ослабления влияния России на постсоветском пространстве.

Это последняя глобальная миротворческая инициатива, предпринятая Трампом в последние месяцы в попытке укрепить свою репутацию переговорщика. Он активно использует телефонные переговоры и лично оказывает давление на лидеров с целью разрешения конфликтов, открыто обсуждая свое желание получить Нобелевскую премию мира.

Заключенная при посредничестве США сделка между Азербайджаном и Арменией и формирующийся геополитический баланс

Внезапное превращение Вашингтона в ключевого игрока разрешения кавказской проблемы после долгого бездействия в регионе напрямую связано с динамикой его внутренней и внешней политики. Интерес гегемона к региональным конфликтам не всегда столь благожелателен и нацелен на достижение мира, как это часто изображается.

Первая причина внезапного позиционирования США как миротворца на Кавказе кроется в желании Трампа закрепить за собой образ «президента, который положит конец войнам», что является ключевым элементом его предвыборной кампании. Вторая причина — меняющийся геополитический баланс. Трамп стремится поставить США в условия, которые будут способствовать ослаблению векового влияния России в регионе. В то же время этот вопрос имеет значение и в контексте конкуренции с традиционным соперником — Китаем.

Дональд Трамп выступил посредником мирного плана на Кавказе

Господа Алиев и Пашинян пообещали выдвинуть его (Дональда Трампа.— “Ъ”) на получение Нобелевской премии мира. Эта сделка ослабит позиции как России, которая уже давно вмешивалась в этот конфликт, так и Ирана. Это не формальный мирный договор. Но он прокладывает дорогу к более серьезной цели — завершению одного из самых трудноразрешимых конфликтов в мире и региональному ослаблению напряженности, включая нормализацию отношений Армении с Турцией, союзником Азербайджана. Произойдет ли все это в результате, станет проверкой для американской дипломатии, а также для самих Армении и Азербайджана.

Иран и Россия будут в проигрыше от американской сделки с Азербайджаном и Арменией

Контроль над коридором, проходящим вдоль границы между Арменией и северным Ираном, стал самым серьезным препятствием для мирного соглашения между двумя странами.

Это соглашение также наносит удар по ослабленному влиянию России в регионе, поскольку премьер-министр Армении Никол Пашинян ориентирует свою страну с преимущественно христианским населением на Запад, а в конечном итоге и на ЕС. Россия, у которой все еще есть военная база в Армении, похоже, неспособна противостоять инициативе Трампа — отчасти из-за того, что поглощена ситуацией на Украине.

Иран поклялся заблокировать созданный при посредничестве Трампа коридор, «будь то с Россией или без нее»

Иран остановит создание поддерживаемого США транзитного коридора на Южном Кавказе даже без помощи Москвы, поскольку это поставит под угрозу региональную безопасность и изменит геополитическую карту, заявил в субботу Али Акбар Велаяти, старший советник верховного лидера Ирана. «Господин Трамп считает Кавказ недвижимостью, которую он может арендовать на 99 лет»,— заявил Велаяти...

«Этот коридор не станет воротами для наемников Трампа — он станет их кладбищем»,— сказал он, отвергнув идею коридора как «невозможную» и как «политическое предательство», направленное на подрыв территориальной целостности Армении. Он подчеркнул, что Иран «всегда выступал против» так называемого Зангезурского коридора, считая, что он изменит границы, раздробит Армению и ограничит доступ в регионы для самого Ирана. Велаяти заявил, что, когда Турция и Азербайджан ранее продвигали этот план, Иран провел несколько военных учений на своей северо-западной границе, чтобы продемонстрировать готовность заблокировать его.

