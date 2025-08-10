Вулканы добавили экстрима

На фоне землетрясений и извержения вулканов на Камчатке вырос спрос на вертолетные туры. С момента первой волны подземных толчков на полуострове пробудились несколько вулканов, в том числе Крашенинникова и Ключевской. Последнее извержение произошло 10 августа: последний выбросил пепел на высоту 11 км. Местные вулканологи предупредили об авиационной опасности над регионом.

Для путешественников активность вулканов — не повод отменять запланированную поездку, отметили в Ассоциации туроператоров России. Эти места и ранее были популярными в сегменте дорогих туров по стране, а сейчас посмотреть на извержение в рамках индивидуального тура получится за несколько миллионов рублей, рассказал основатель и гид туроператора Enjoy Kamchatka Семен Махнаткин: «Август — это всегда высокий сезон. Люди интересуются турами за шесть месяцев, кто-то планирует поездку за год. Но мы можем констатировать, что спрос действительно увеличился из-за последних событий. Вместе с тем, я бы не сказал, что это прямо бурный рост. Все-таки отдых на Камчатке никогда не был доступным и относительно дешевым. Сейчас во всех СМИ говорят про вулкан Крашенинникова. И попасть к нему можно только на вертолете, даже подлететь достаточно близко. Небольшие вертолеты типа Robinson, Eurocopter могут делать облет, но могут и присаживаться. Но это все индивидуальные программы, конечно же. При этом стоимость групповых экскурсий начинается от 105 тыс. руб. на человека. Это однодневный полет до Долины гейзеров, в ходе которого можно увидеть извержение вулкана Крашенинникова.

Все, что севернее, в том числе извергающийся сейчас вулкан Ключевской, это только индивидуальные программы, здесь никаких групповых полетов нет. Один рейс туда, если мы говорим про однодневную историю, обойдется минимум в 2,5-3 млн руб. на группу.

Если тур приобретается у официального туроператора, то он обязан застраховать туристов либо уточнить у них наличие такой страховки. У нас сумма покрытия равна 2 млн руб. на человека, включая эвакуацию на вертолете в случае, если турист не может покинуть локацию самостоятельно».

9 августа на Камчатке произошло новое землетрясение магнитудой 6. За прошедшие сутки сейсмологи зафиксировали 31 афтершок. На этой неделе вулкан Ключевской начал выбрасывать лаву. Это изменило и привычный для организаторов туров пейзаж, отметила представитель туроператора «Вулканы ждут» Екатерина Ермолаева:

«Конечно, спрос вырос, запросов очень много на полет и к вулкану Крашенинникова, и к вулкану Ключевской. Но проблема в том, что погода очень неустойчивая в эти дни и поймать "окошки", в которые можно слетать к ним, сложновато.

Но тем не менее летаем. Люди видят изменения, как минимум это ярко выраженные лавовые потоки на Ключевском вулкане, но к нему близко подлетать нельзя, естественно, рассматривается все с достаточно отдаленного расстояния. Вулкан Крашенинникова также облетают, то есть сам конус вблизи рассмотреть сложно. В целях безопасности это не делается. Маршруты оценивают пилоты с учетом направления и силы ветра и активности самого вулкана в данный момент. По времени вертолеты в среднем могут без дозаправки находиться в воздухе около трех часов. Но, как правило, во время экскурсий делаются посадки, чтобы люди могли размяться, отдохнуть. У вулкана Крашенинникова есть точка, где это можно сделать, она достаточно отдалена от кратера и в то же время с нее хороший обзор. Кроноцкий заповедник выделил безопасную точку, где вертолет может сесть. Оттуда его пассажиры могут наблюдать за извержением».

8 августа стало известно о гибели за штурвалом вертолета рыбопромышленника Игоря Кана, он приземлился на вулкане Крашенинникова. Сам вулкан проснулся в конце июля после землетрясения магнитудой 8. До этого вулкан не извергался почти 500 лет.

