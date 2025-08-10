Управляющим обновят стандарт

Банк России ввел новый стандарт по осуществлению операций на финансовом рынке для управляющих компаний (УК). Значительная часть изменений касается более подробного раскрытия информации для клиентов, такой как ожидаемая доходность, допустимые риски и инвестиционные горизонты. Вводятся также ограничения при добавлении в профиль неквалифицированных инвесторов сложных инструментов. В целом участники рынка поддерживают основные положения стандарта, хотя и считают отдельные его нормы избыточными.

ЦБ ввел ряд изменений в действия управляющих при совершении операций на финансовом рынке, следует из опубликованного регулятором в конце прошлой недели базового стандарта. Предыдущий стандарт был выпущен в 2017 году. Изменения затрагивают как инвестиционное консультирование и деятельность финансовых советников, так и доверительное управление. Новые правила начнут действовать через полгода.

Самые важные изменения касаются более детального раскрытия информации касательно профиля инвестора.

Согласно новым правилам, до совершения сделки управляющий обязан раскрывать информацию касательно ожидаемой доходности, инвестиционного горизонта, а также допустимых рисков инвестора.

Порядок определения профиля «должен обеспечивать сбалансированную оценку информации, а также мотивированное соответствие такой оценке», говорится в документе.

До этого методики раскрытия подобной информации были по большей части внутрикорпоративными, документ вводит «единый стандарт для всех управляющих», указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. «Инвесторам придется лучше формулировать запросы и предоставлять больше данных управляющим, а управляющим — лучше подбирать инструменты с учетом допустимых рисков»,—считает он. Более детальное раскрытие информации управляющими будет выгодно не только инвесторам, но и контролирующим органам, включая ЦБ, отмечает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 16 мая: «О чем мы много говорим — это доверие. Доступность информации, предсказуемость дивидендной политики, защита прав инвесторов. Без этих базовых вещей... рынка не будет».

Новый документ также формализует вопросы голосования. В главу об условиях и порядке осуществления прав управляющего по бумагам в доверительном управлении добавляется пункт, по которому в договоре доверительного управления могут быть установлены дополнительные голосования по отдельным бумагам и вопросам повестки дня. По мнению управляющих, это изменение уточняет спорные вопросы голосования и работает в первую очередь в интересах самих инвесторов.

Еще одно важное изменение касается ограничения на покупку деривативов и структурных продуктов для неквалифицированных инвесторов. Согласно новому правилу Банка России, добавление таких бумаг в портфель неквалифицированного инвестора допускается, только когда приобретение других инструментов не позволяет клиенту достичь инвестиционных целей. «Это правильные ограничения. Инвестор должен быть защищен, если в его стратегии используются рисковые инструменты»,— считает продакт-менеджер УК «Финам Менеджмент» Юлия Савина. При этом число этих структурных продуктов в портфелях «неквалов» сократится несильно из-за политики самих УК, указывает госпожа Савина.

Хотя документ направлен на повышение качества взаимодействия управляющих и инвесторов, новый стандарт закрепляет некоторые практики, которые ряд компаний считает неэффективными.

Одной из них является необходимость детально раскрывать информацию о целевой аудитории стратегий, включая ее возраст и ожидаемые доходы.

Раскрытие такой информации «только добавит операционной работы компаниям», полагает госпожа Савина. «Она ничего не дает инвестору при принятии решения, да и определить целевую аудиторию в инвестициях сложно — она получается широкой, потому что дополнительный доход нужен всем»,— отмечает эксперт.

В то же время новый стандарт не является для индустрии «чем-то революционным», указывает гендиректор ТКБ «Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев. «По сути, он систематизирует и переводит в обязательный формат лучшие практики, давно применяемые и контролируемые на уровне базовых стандартов НАУФОР»,— указывает господин Тимофеев.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев