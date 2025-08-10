«Калашников» представил автоматы АК-15К и АК-15СК

Концерн «Калашников» представил новейшие автоматы АК-15К (укороченный) и АК-15СК (малогабаритный). Презентация прошла в стрелковом центре концерна, передает ТАСС.

Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщил, что нововведения в моделях «копируют решения» базового автомата АК-12 «для возможности вывода данной линейки в первую очередь на внешний рынок».

Господин Уржумцев отметил, что Минобороны сформировало гособоронзаказ на эти автоматы, он «должен быть выполнен уже в текущем году».