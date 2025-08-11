В Выборге продолжается 33-й кинофестиваль «Окно в Европу». Его слоганом в этом году являются слова «Российское кино — прогноз на завтра». Если судить по первым показанным фильмам, прогноз выходит пока что не слишком оптимистичным, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эффектные пейзажи не очень маскируют внутреннюю пустоту «Большой земли»

Фото: Star Media Эффектные пейзажи не очень маскируют внутреннюю пустоту «Большой земли»

Открылось «Окно в Европу» криминальной комедией Стаса Иванова «Геля». Такой выбор организаторов понятен: картина снималась в Выборге, а одной из локаций даже стала гостиница «Дружба», где вот уже тридцать с лишним лет селят участников и гостей фестиваля. Правда, в фильме она превратилась в бандитский притон, так что особенно лестной такую репрезентацию, пожалуй, не назовешь. Также в «Геле» есть эпизод с двумя нетрезвыми кинематографистами — актрисой и ее агентом — в полицейском «обезьяннике», вызвавший у зрителей премьеры особенное веселье.

Эти внутренние отсылки, разумеется, вряд ли откликнутся у широкой аудитории, которая сможет увидеть «Гелю» в общенациональном прокате уже с 21 августа. Для нее в фильме есть вечнозеленые шутки о том, что жениться надо на сироте, карикатурные бандиты в пижонских ботинках родом откуда-то из раннего Гая Ритчи и автомобильные погони под песенку из мультфильма «Три кота». Всем этим обильно пересыпан запутанный до полной невнятицы сюжет про дальнобойщика Саню (Илья Малаков), ради закрытия ипотеки подрабатывающего угоном автомобилей. Ему надо перегнать из Питера в Выборг перламутровый «Гелендваген» (из-за цвета, пушистых розовых чехлов на сиденья и прочих «бабских» штучек машину и называют женским именем «Геля») и успеть в роддом к жене (Дарья Мельникова), которая вот-вот произведет на свет особенно долгожданного после двух дочек сына. Однако Саня и «Геля» становятся объектом интереса двух конкурирующих преступных группировок, а также коррумпированных силовиков из двух разных ведомств. Выбираться из этого замеса им придется с помощью тоже не то чтобы честного, но на фоне своих коллег положительного оперативника Орехова (Антон Васильев).

«Геля» лихо несется по дорогам Ленинградской области, подчеркнуто игнорируя то обстоятельство, что в отсутствие на экране верховенства закона как основополагающего общественного принципа жанр криминальной комедии утрачивает всю свою трансгрессию: если полицейские и воры ничем не отличаются друг от друга, не очень понятно, над чем тут, собственно, смеяться и за кого из одинаково неприятных персонажей болеть. Только и остается, что пересказывать бородатые анекдоты про вредную тещу.

Словно в подтверждение слов программного директора «Окна в Европу» Андрея Апостолова о «контрастной» программе нынешнего Выборга, вслед за неистово жанровой «Гелей» организаторы показали в конкурсе фильм Юлии Трифоновой «Большая земля», который можно определить любимым российскими фестивалями термином «арт-мейнстрим».

Марфа (Анастасия Куимова) вместе с маленьким сыном (Платон Герасимов) приплывает на затерянный в дальневосточных морях остров. Когда-то она росла здесь с отцом (Павел Майков), смотрителем маяка, браконьером, пьяницей и домашним тираном, и сводным братом Ильей (Рузиль Минекаев) — своим единственным защитником и первой любовью. Нет, отечественные режиссеры не настолько осмелели, чтобы снимать истории про инцест,— юная Марфа (Капитолина Соболь) и Илья не родные по крови, он — сын второй жены ее отца от другого брака, но связь их все равно отдает привкусом запретного плода.

Теперь Марфа укрывается на острове от семейной драмы, связанной уже с ее мужем (Евгений Харитонов), но прошлое напоминает о себе ночными кошмарами, а потом и наяву — взрослый Илья (Артем Быстров) тоже неожиданно возвращается в заброшенный родной дом. Страсти вспыхивают с новой силой, а тут еще у берегов острова плавает кит-убийца — огромная во всех смыслах метафора всего и сразу: психологических травм героини, ее трудного детства, нынешнего гнева на мужчин ее жизни, каждый из которых, даже сынишка, причинил ей боль.

В картине сильно ощущается хорошее знакомство авторов с американскими и скандинавскими инди-драмами о сломанных семьях — этим репертуаром они явно вдохновлялись. Где-то там, в вымышленном пространстве чужого кинематографа, разворачивается и действие их фильма, настолько же далекого от российской (да и любой другой) реальности, насколько остров, по которому мечутся персонажи, далек от Большой земли. Эффектные пейзажи и выразительное лицо актрисы Куимовой поначалу еще как-то маскируют внутреннюю пустоту «Большой земли», но к финалу картины ее становится невозможно не замечать, как кита в комнате.

Юлия Шагельман