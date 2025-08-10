На ремонт Комсомольского моста в Ярославле планируют выделить 25,5 млн рублей

В Ярославле на ремонт моста через Которосль в створе Комсомольской площади запланировано 25,5 млн руб. Соответствующая информация отражена в плане-графике МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города.

Фото: мэрия Ярославля

На Комсомольском мосту подрядчик должен будет демонтировать старый слой асфальтобетонного покрытия и снять старую гидроизоляцию, а впоследствии уложить новый слой гидроизоляции и два слоя асфальтобетонного покрытия.

«В августе мы определяем подрядную организацию. Это порядка 15 дней на подачу заявок. Далее мы их рассматриваем и уже с победителем заключаем контракт»,— сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Комсомольский мост был открыт в июле 2018 года. В ходе карточного ремонта в этом году там выявили разрушение нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции. На ремонтные работы требуется два-три месяца.

Алла Чижова