ВС РФ ударили по транспортному узлу, через который перебрасывали ВСУ в Донбасс

Минобороны РФ сообщило об ударе по железнодорожному узлу в Днепропетровской области. Через него велась переброска подразделений ВСУ на Донбасс, заявили в ведомстве.

Согласно пресс-релизу, удары наносила авиация и беспилотники, подразделения ракетных войск и артиллерия. Помимо транспортного узла, поражены склады БПЛА большой дальности и пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

Также в сообщении сказано, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны противника в Днепропетровской области.