Бастрыкин потребовал ускорить расследование по факту смерти младенца на Алтае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю доложить о причинах допущенной волокиты по уголовному делу, возбужденному по факту смерти новорожденной девочки в больнице Славгорода, а также ускорить его расследование.

Как сообщили в СКР, трагедия произошла в апреле 2024 года. Спустя несколько недель после рождения у ребенка поднялась температура, и ее доставили в районную больницу. Однако, указывают в правоохранительном ведомстве, врачи не провели должного обследования младенца и не назначили лечения. В результате ребенок впал в кому и вскоре скончался.

К ответственности до сих пор никто не привлечен, отметили в СКР. Расследование инцидента началось после обращения матери ребенка в Следственный комитет. Она полагает, что смерть ее дочери произошла из-за неверно выбранной тактики лечения.

Михаил Кичанов