WP узнала подробности переговоров по украинскому урегулированию

Россия не откажется от территорий Запорожской и Херсонской областей в ответ на полный вывод украинских сил с территорий Донецкой и Луганской народных республик, сообщил анонимный источник The Washington Post (WP), знакомый с ходом переговоров.

Собеседник издания сказал, что возможное предложение российской стороны остановить атаки в Запорожской и Херсонской областях было неверно истолковано спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, якобы посчитавшим, что речь идет об отводе войск.

6 августа Владимир Путин и Стив Уиткофф провели переговоры в Кремле. По их итогам, 8 августа, президент США Дональд Трамп сообщил, что при урегулировании конфликта на Украине, «возможно будет провести некоторые обмены» территориями. Источник WP сказал, что российская сторона лишь предложила прекращение огня в ответ на вывод ВСУ с территорий Донбасса. Официально власти РФ эту информацию не комментировали.