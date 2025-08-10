Отели на Аляске начали повышать цены перед встречей Путина и Трампа

Отели Анкориджа, крупнейшего города в штате Аляска, начали поднимать цены в преддверии встречи президентов России и США. Об этом сообщает «РИА Новости». Агентство отмечает, что некоторые гостиницы подняли цены на номера вдвое.

Агентство оценило стоимость проживания в местных отелях 15--16 августа на Booking.com. Для сравнения использовались цены, установленные на момент заявления Дональда Трампа о предстоящем саммите, и цены, актуальные два дня спустя.

Отель «Hilton Anchorage» стоил $347 за ночь, новая цена — 657. «Wyndham Garden Anchorage Airport» подорожал с $499 до $609, «The Wildbirch Hotel in JdV by Hyatt» — с $322 до $547, «Hampton Inn Anchorage» — с $352 до $616.