Чем известен режиссер Юрий Бутусов

В возрасте 63 лет умер театральный режиссер Юрий Бутусов. Об этом сообщили актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Евгения Тропп. Подробности биографии режиссера — в справке “Ъ”.

Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. Окончил судостроительный институт, некоторое время работал по специальности, пробовал себя в разных профессиях, занимался конным спортом.

В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. С 1996 года по приглашению Владислава Пази работал режиссером в Театре имени Ленсовета (Открытый театр).

По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек» Георга Бюхнера (1997), отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит». Спектакль участвовал в международных театральных фестивалях Франции, Германии, Швеции, Чехии, Польши, Италии, был номинирован на премию «Золотая маска». В 1997 году на сцене театра была поставлена новая редакция спектакля «В ожидании Годо». Постановка получила премию «Золотая маска» в номинациях «Лучший режиссер» и «Приз критики и театральных журналистов».

В 2001 году поставил антрепризный спектакль «Смерть Тарелкина» по пьесе Александра Сухово-Кобылина. В 2008 году — спектакль «Человек = Человек» в Александринском театре.

Среди других постановок Юрия Бутусова — спектакли «Макбетт» Эжена Ионеско (2002), «Воскресение. Супер» братьев Пресняковых (2004; Театр-студия под руководством Олега Табакова), «Ричард III» (2004) и «Король Лир» (2006) Уильяма Шекспира, «Иванов» Антона Чехова (2009; МХТ имени Чехова), «Мера за меру» Уильяма Шекспира (2010; Театр имени Вахтангова), «Чайка» Антона Чехова (2011; «Сатирикон»). Режиссер также ставил спектакли в Южной Корее, Норвегии, Болгарии.

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем. 15 сентября 2018 года был назначен главным режиссером Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Одновременно преподавал в ГИТИСе. В ноябре 2022 года уволился из театра. Ставил спектакли в Риге и Вильнюсе.

Юрий Бутусов — неоднократный лауреат премий «Золотой софит», «Петрополь», «Золотая маска», «Чайка», премии им. К. С. Станиславского, «Парабола», «Звезда театрала» и других.