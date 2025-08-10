Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем известен режиссер Юрий Бутусов

Умер Юрий Бутусов: биография и известные работы режиссера

В возрасте 63 лет умер театральный режиссер Юрий Бутусов. Об этом сообщили актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Евгения Тропп. Подробности биографии режиссера — в справке “Ъ”.

Предыдущая фотография
Юрий Бутусов в бытность главным режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета (2011 год)

Юрий Бутусов в бытность главным режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета (2011 год)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Юрий Бутусов (2016 год)

Юрий Бутусов (2016 год)

Фото: Коммерсантъ / Георгий Кардава  /  купить фото

Юрий Бутусов во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета (2017 год)

Юрий Бутусов во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета (2017 год)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев  /  купить фото

Церемония открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» в Большом зрительском фойе Театра имени Евгения Вахтангова (2021 год)

Церемония открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» в Большом зрительском фойе Театра имени Евгения Вахтангова (2021 год)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На фотовыставке «В пространстве Юрия Бутусова» (2021 год)

На фотовыставке «В пространстве Юрия Бутусова» (2021 год)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

XXIV церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая Маска» (2018 год). Слева направо: президент премии и фестиваля, актер Игорь Костолевский, режиссер Юрий Бутусов и актриса Ингеборга Дапкунайте

XXIV церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая Маска» (2018 год). Слева направо: президент премии и фестиваля, актер Игорь Костолевский, режиссер Юрий Бутусов и актриса Ингеборга Дапкунайте

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер Юрий Бутусов во время церемонии вручения XVIII Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2012 год)

Режиссер Юрий Бутусов во время церемонии вручения XVIII Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2012 год)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 7

Юрий Бутусов в бытность главным режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета (2011 год)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Юрий Бутусов (2016 год)

Фото: Коммерсантъ / Георгий Кардава  /  купить фото

Юрий Бутусов во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета (2017 год)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев  /  купить фото

Церемония открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» в Большом зрительском фойе Театра имени Евгения Вахтангова (2021 год)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На фотовыставке «В пространстве Юрия Бутусова» (2021 год)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

XXIV церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая Маска» (2018 год). Слева направо: президент премии и фестиваля, актер Игорь Костолевский, режиссер Юрий Бутусов и актриса Ингеборга Дапкунайте

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер Юрий Бутусов во время церемонии вручения XVIII Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2012 год)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. Окончил судостроительный институт, некоторое время работал по специальности, пробовал себя в разных профессиях, занимался конным спортом.

В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. С 1996 года по приглашению Владислава Пази работал режиссером в Театре имени Ленсовета (Открытый театр).

По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек» Георга Бюхнера (1997), отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит». Спектакль участвовал в международных театральных фестивалях Франции, Германии, Швеции, Чехии, Польши, Италии, был номинирован на премию «Золотая маска». В 1997 году на сцене театра была поставлена новая редакция спектакля «В ожидании Годо». Постановка получила премию «Золотая маска» в номинациях «Лучший режиссер» и «Приз критики и театральных журналистов».

В 2001 году поставил антрепризный спектакль «Смерть Тарелкина» по пьесе Александра Сухово-Кобылина. В 2008 году — спектакль «Человек = Человек» в Александринском театре.

Среди других постановок Юрия Бутусова — спектакли «Макбетт» Эжена Ионеско (2002), «Воскресение. Супер» братьев Пресняковых (2004; Театр-студия под руководством Олега Табакова), «Ричард III» (2004) и «Король Лир» (2006) Уильяма Шекспира, «Иванов» Антона Чехова (2009; МХТ имени Чехова), «Мера за меру» Уильяма Шекспира (2010; Театр имени Вахтангова), «Чайка» Антона Чехова (2011; «Сатирикон»). Режиссер также ставил спектакли в Южной Корее, Норвегии, Болгарии.

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем. 15 сентября 2018 года был назначен главным режиссером Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Одновременно преподавал в ГИТИСе. В ноябре 2022 года уволился из театра. Ставил спектакли в Риге и Вильнюсе.

Юрий Бутусов — неоднократный лауреат премий «Золотой софит», «Петрополь», «Золотая маска», «Чайка», премии им. К. С. Станиславского, «Парабола», «Звезда театрала» и других.

Новости компаний Все