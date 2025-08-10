В Ярославской области пассажир погиб после возгорания машины
В Рыбинске на Шекснинском шоссе после столкновения с деревом загорелся автомобиль, на месте погиб пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
По предварительной информации правоохранителей, 10 августа в 3:30 58-летний водитель Renault Sandero въехал в дерево, в результате столкновения автомобиль загорелся.
«В результате ДТП, пассажир, мужчина приблизительно 40 лет, скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи»,— сообщили в ГАИ.
Полиция проводит проверку.