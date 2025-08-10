Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области пассажир погиб после возгорания машины

В Рыбинске на Шекснинском шоссе после столкновения с деревом загорелся автомобиль, на месте погиб пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По предварительной информации правоохранителей, 10 августа в 3:30 58-летний водитель Renault Sandero въехал в дерево, в результате столкновения автомобиль загорелся.

«В результате ДТП, пассажир, мужчина приблизительно 40 лет, скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи»,— сообщили в ГАИ.

Полиция проводит проверку.

Алла Чижова

Новости компаний Все