В Ярославской области пассажир погиб после возгорания машины

В Рыбинске на Шекснинском шоссе после столкновения с деревом загорелся автомобиль, на месте погиб пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По предварительной информации правоохранителей, 10 августа в 3:30 58-летний водитель Renault Sandero въехал в дерево, в результате столкновения автомобиль загорелся.

«В результате ДТП, пассажир, мужчина приблизительно 40 лет, скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи»,— сообщили в ГАИ.

Полиция проводит проверку.

Алла Чижова