В Прикамье продается арт-объект из фронтового истребителя

Объявление о продаже арт-объекта «МиГ-29» в бетонной чаше было размещено на Avito. Как следует из его текста, в состав лота входит «реальный списанный самолет МиГ-29», а также эскизный проект инсталляции, включая саму бетонную чашу и подиумы. Арт-объект владелец пытается продать за 40 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», на продажу выставлен МиГ-29, ранее бывший частью экспозиции пермского музея авиации, куда он попал из расформированного военного авиационного технического училища.

Частный музей авиации существовал в Перми с 2000 года. Под открытым небом можно было увидеть самолеты, вертолеты и отдельно кабины различной техники. Всего музей насчитывал более 30 экспонатов. Руководство музея в начале 2022 года презентовало проект реконструкции объекта, в рамках которого планировалось построить визит-центр с закрытым выставочным залом, офисом и кафе. Это позволило бы музею работать круглый год, покрывать внутренние расходы и зарабатывать. Однако музей не сумел найти инвестиции и закрылся. Часть его коллекции увезли в музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме.