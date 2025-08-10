Областной минздрав объяснил большие очереди в больницы Ярославля

В Ярославле большие очереди в наркологическую и психиатрическую больницы образовались из-за того, что часть граждан пришла не по записи. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном минздраве.

9 августа в соцсетях появились фотографии, на которых видны выстроившиеся очереди в здания больниц на проспекте Октября и улице Загородный сад. В минздраве пояснили, что к обеду вопрос с большой очередью был решен.

«Специалисты больницы обслужили последнего пришедшего в начале четвертого. Исходя из анализа пришедших на прием граждан выяснилось, что очередь образовалась главным образом из-за того, что часть граждан пришли или без записи или не в свою дату записи. Больница сделала все возможное, чтобы исправить ситуацию»,— прокомментировали в минздраве.

В профильном ведомстве подчеркнули, что сейчас все работает в штатном режиме.

Алла Чижова