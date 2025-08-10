Жительница Елабуги предстанет перед судом за ложный донос о сексуальном насилии

Жительница Елабуги предстанет перед судом за ложный донос о совершенном по отношению к ней групповом сексуальном насилии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в июне 2025 года елабужанка познакомилась с мужчиной, после чего они вступили в интимную близость. Боясь осуждения окружающих, девушка сообщила в правоохранительные органы о якобы совершенном в отношении нее групповом сексуальном насилии.

Следствие установило, что фигурантка дала ложные показания, после чего ее привлекли к уголовной ответственности. В ходе следствия в телефоне знакомого елабужанки нашли фотографию девушки, составляющую ее личную тайну. Уточняется, что фото было сделано без спроса.

Уголовное дело против мужчины также направлено в суд.

Диана Соловьёва