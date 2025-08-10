МИД РФ: Украина может готовить теракты перед встречей Путина и Трампа

Чтобы обострить ситуацию в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, власти Украины могут пойти на совершение терактов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Не исключаем варианты использования терактов и провокаций, — заявил посол в Telegram. — Чтобы обострить информационную повестку вокруг конфликта».

Переговоры президентов России и США запланированы на 15 августа, встреча должна состояться на Аляске. Кремль ожидает, что следующие очные переговоры пройдут на российской территории.