В Краснокамске сменится прокурор города

Старший советник юстиции Михаил Третьяков, который руководит прокуратурой Краснокамска с осени 2015 года, покидает должность. Как говорят знакомые с ситуацией источники, сначала господин Третьяков уйдет в отпуск, а затем уволится из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию.

Фото: youtube.com

Михаил Третьяков служит в органах прокуратуры с 2000 года. Свой профессиональный путь в надзорном органе он начал с должности помощника прокурора Карагайского района. В разное время работал следователем прокуратуры, заместителем прокурора Карагайского района, прокурором Частинского района. В Краснокамск он был переведен с должности прокурора Верещагинского района.

В Краснокамске Михаил Третьяков запомнился противостоянием с администрацией города под руководством Игоря Быкариза. Господин Третьяков инициировал ряд судебных процессов по итогам которых ряд должностных лиц в муниципалитете были уволены в связи с утратой доверия. После проверки местной прокуратуры надзорный орган направил заявление в суд, суть которого состоит в требовании к местной думе о досрочном прекращении полномочий Игоря Быкариза. В июле первая инстанция в удовлетворении заявления отказала.