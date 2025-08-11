Удвоенный заряд

Количество электрозаправочных станций (ЭЗС) в Северной столице выросло за год на 40%: с 256 до 422. К концу IV квартала это число может увеличиться еще на 41 точку. По крайней мере, готовность к их установке выражают инвесторы, говорят в комитете по энергетике.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Согласно обновленному проекту региональной программы по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, к концу 2026 года численность ЭЗС должна достигнуть 511 точек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С начала 2025 года в городе на Неве начали работать 65 новых электрозаправочных станций. Таким образом, общее количество ЭЗС в регионе, по данным на июль, достигло 422 шт., что почти вдвое больше прошлогоднего показателя в 256 шт., подсчитали для «Ъ-СПб» в комитете по энергетике.

В городе функционирует четыре электрозарядных хаба. Единственная крупная электрозаправка в центральной части Петербурга расположена на Кременчугской улице у дома №17. Ее на паритетных условиях открыли в январе прошлого года ООО «Яндекс Заправки» и ООО «Балтийская сеть ЭЗС». Электрохаб оснащен пятью станциями общей мощностью 400 кВт и способен обслуживать одновременно 10 машин. Средняя скорость зарядки составляет 30–60 минут, но объективно зависит от объема батареи конкретного электромобиля и процента оставшегося заряда.

Еще один мини-хаб от ПАО «Ростелеком» на четыре стойки по 160 кВт находится на улице Ольги Берггольц, 33.

Самая большая электрозаправка в Петербурге на 19 стоек до 240 кВт работает на Кондратьевском проспекте, 38, у Выборгской ТЭЦ (ТГК-1). Ее построила московская компания АО «Электрохаб». Ей же принадлежат 10 стоек по 150 кВт на Дороге на Турухтанные острова у дома №14 рядом с Первомайской ТЭЦ (ТГК-1).

Как пояснял «Ъ-СПб» гендиректор АО «Электрохаб» Павел Дербенцев, партнерство с ТГК-1 дает возможность выбирать локации с возможностью подключения больших мощностей и уменьшает затраты на строительство (земляные работы и прочее). До конца года компания хочет ввести в эксплуатацию еще один хаб на 72 машино-места у ТЭЦ «Правобережная» на Октябрьской набережной.

В городском комитете по энергетике говорят, что инвесторы готовы до конца года установить на территории Петербурга еще 41 ЭЗС.

Основные игроки на местном рынке ЭЗС, кроме «Электрохаба» и «Балтийской сети», — ПАО «Россети Ленэнерго», «Пункт-Е», «ТАЧ Продакшн», ПАО «Газпром-Центр», «Тесла СПб».

Согласно обновленному проекту региональной программы по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, к концу 2026 года численность ЭЗС должна достигнуть 511 точек. Всего за три года из городского и федерального бюджетов на строительство электрозаправок планируется потратить 237,7 млн рублей. Программа позволяет компаниям вернуть субсидиями 60% средств, направленных на закупку оборудования, и 30% затрат на техприсоединение станций.

Основная трудность для инвесторов — поиск подходящего под ЭЗС земельного участка, особенно в центральных районах города, уточняют в комитете по энергетике.

На перспективы развития рынка электромобилей в Смольном смотрят довольно оптимистично. Согласно проекту программы развития зарядной инфраструктуры, число зарегистрированных в городе электрокаров в 2025-м должно составить 23,4 тыс., а к концу 2026-го — вырасти до 57,6 тыс.

Однако пока темпы роста авторынка оставляют желать лучшего, а доля электромобилей в общем объеме продаж новых машин не дотягивает до 2%.

По данным «Автостат Инфо», в 2022 году в Петербурге было продано 218 электрокаров, в 2023-м — 961, а в 2024-м — 1049.

По итогам же первых шести месяцев 2025 года на учет в Северной столице поставили всего 256 новых электрокаров.

Среди основных причин падения спроса на новые электромобили собеседники «Ъ-СПб» на рынке называют индексацию утильсбора и высокие кредитные ставки. На падение спроса также может влиять высокая стоимость подзарядки электрокаров. В Петербурге в среднем киловатт-час стоит 22 рубля, что почти сопоставимо с ценой зарядки в Москве, но превышает стоимость по стране в целом.

Владимир Колодчук