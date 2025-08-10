Домашнему заданию дадут оценку

В школах могут отменить домашнее задание. Вопрос чрезмерной нагрузки на учащихся депутаты Госдумы обсудят в сентябре, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, в среднем школьники проводят за учебой свыше восьми часов в день. С учетом технологий искусственного интеллекта и поиска готовых ответов в интернете домашнее задание порой превращается в пустую трату времени, считает он.

Вместе с тем отменить домашнее задание невозможно даже по техническим причинам, уверена профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. По ее словам, для этого придется полностью менять методику преподавания, программу и перевыпускать все учебники: «Это вопрос, который обсуждается как минимум лет десять. Есть сторонники того, чтобы отменить домашнюю работу не в ущерб образовательному процессу и самостоятельности, просто чтобы ее, в том числе и проектную, исследовательскую, ребята могли выполнять в школе. С другой стороны, конечно, есть очевидные противники, которые говорят, что усвоение материала и самостоятельная работа очень важны. Даже некоторые библиотеки пошли навстречу и делают бесплатную продленку, но все это не самое системное решение. Такая инфраструктурная обеспеченность есть, допустим, в скандинавских странах, где дети спокойно до 4 часов дня проводят в школе и успевают сделать самостоятельную работу. Но в России регионы очень различаются, и поэтому там, где возможностей для этого нет, такое решение может реально привести к снижению качества образования.

Так что законопроект даже, может быть, и могут принять. Но учителя вряд ли откажутся от этой практики.

Все-таки именно они несут ответственность за образовательные результаты, их достижение и освоение образовательных программ. И изъять это из их практики, на которую они опираются, вряд ли возможно. Поэтому мы не получим поддержку педагогического сообщества и, кстати, части родителей тоже. И даже если будет принят закон, будут найдены способы его обойти».

При этом Вячеслав Володин заверил, что при выработке решения власти будут ориентироваться на мнения родителей, педагогов и экспертов. “Ъ FM” опросил учителей и узнал, как они относятся к инициативе политиков.

Учитель русского языка и сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий: «Родителям это на самом-то деле вряд ли понравится. Большая часть из них, насколько я знаю по своему опыту, наоборот, спрашивают учителей, почему детям так мало задают. Я уже не говорю о том, что это невозможно реализовать. Надо поменять и учебники, между прочим, все. Потому что выполнить на уроках, например, то количество упражнений, которые предлагаются в учебниках русского языка, технически невозможно. Одна из рубрик в любом учебнике — это "Домашнее задание" или "Подумайте и обсудите дома"». Учитель естествознания в школе № 67 Александр Серкин: «Я совершенно не понимаю, как можно всерьез обучаться, например, иностранному языку без домашних заданий. Без ежедневной и регулярной работы выучить его за два или три часа в неделю, конечно, невозможно. Поэтому, я бы сказал, есть разные предметы и разные логики в этих предметах». Учитель истории Леонид Кацва: «Я не представляю, каким образом могут работать учителя, преподающие математику, языки, в том числе русский, физику. Ведь в этих предметах существует большое количество упражнений, задач, примеров. Это достаточно серьезная часть ежедневной работы, которую выполняет всякий школьник. А по устным предметам, действительно, иногда можно ограничиться тем, чтобы просто повторить то, что было на уроке. А иногда нельзя этим ограничиться и, наоборот, нужно задать определенный материал, который дети должны прочитать и прийти с тем, чтобы в классе это обсуждать».

В апреле министерство просвещения утвердило нормативы по времени выполнения домашнего задания для учащихся начальной школы. Так, в первом классе подготовка к урокам не должна превышать один час, во втором и третьем — полтора часа, а в четвертом — два. При этом школы обязаны контролировать объем домашней работы по каждому предмету.

