МЧС предупредило о ливнях с крупным градом в Иркутской области

По данным МЧС России по Иркутской области, 11 августа в регионе ожидаются ливни с крупным градом, порывы северо-западного ветра местами могут достигать 15-20 м/с. Температура ночью составит +8-13 градусов, днем — до +30° градусов.

В северных и центральных районах Приангарья ожидается высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов, отметили в ведомстве.

В качестве факторов опасности в МЧС назвали обрыв линий связи, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, подтопление пониженных участков местности, возникновение техногенных пожаров.

Михаил Кичанов