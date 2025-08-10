В Ростовской области в зоне поврежденных домов после атаки БПЛА ввели режим ЧС

В Миллеровском районе Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава районной администрации Олег Коваленко.

Врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что атака затронула Миллеровский и Чертковский районы. В нескольких жилых домах выбиты стекла.

Олег Коваленко добавил, что ночью атака была отражена, но в городе Миллерово несколько частных домовладений пострадали от обломков беспилотника. Муниципальная комиссия оценивает ущерб.