Группа компаний «Дамате» развивает проект по баранине в СКФО

Группа компаний «Дамате» за первое полугодие 2025 года экспортировала свыше 14 тыс. тонн мясной продукции, увеличив поставки на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Компания поставляет за границу продукцию из индейки, утки и баранины. Холдинг продолжает наращивать экспортные поставки баранины. Главным рынком сбыта остается Иран, при этом развивается экспорт в государства Ближнего Востока, в частности в Саудовскую Аравию.

«В Северо-Кавказском федеральном округе «Дамате» реализует проект по баранине, включающий сервисную компанию для фермеров, откормочные площадки и крупнейший в стране завод по переработке баранины. Сырьевую базу составляют фермерские хозяйства региона. По итогам 2024 года «Дамате» произвела более 4,5 тыс. тонн баранины в убойном весе»,— уточнили в пресс-службе.

Валентина Любашенко