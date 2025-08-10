В аэропорту Геленджика спустя двое суток сняли ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика сняли введенные два дня назад ограничения. Они вводились «для обеспечения безопасности полетов», уточняли в Росавиации. Утром 10 августа воздушная гавань приняла первый рейс после возобновления работы.

Как сообщили в ведомстве, первый за двое суток рейс выполнила авиакомпания S7. Ее самолет приземлился в Геленджике в 10:34 мск.

18 июля геленджикский аэропорт открыли после более чем трехлетнего перерыва. Он был закрыт с 24 февраля 2022 года.