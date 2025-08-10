Иран пригрозил превратить маршрут Трампа на Южном Кавказе в кладбище наемников

Советник иранского верховного лидера Али Акбар Велаяти 9 августа заявил, что Иран выступает против создания коридора вдоль границы с Арменией, который соединял бы Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью. По его словам, создание такого коридора Иран рассматривает как угрозу безопасности Южного Кавказа, передает иранское агентство Tasnim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Акбар Велаяти

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Али Акбар Велаяти

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Али Акбар Велаяти отметил, что транзитный путь, называемый «маршрутом Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), изолирует Иран. Он предупредил, что эта дорога может стать «кладбищем для наемников» Дональда Трампа. Господин Велаяти добавил, что для связи между Азербайджаном и Нахичеванью нет необходимости в новых коридорах, поскольку можно использовать территорию Ирана. Он выразил уверенность, что Россия также выступает против создания этого коридора, поскольку его появление может привести к присутствию НАТО в регионе.

8 августа США, Армения и Азербайджан подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. Документ предусматривает строительство маршрута, который соединит основную часть Азербайджана с регионом Нахичевань — TRIPP. Проект будет под юрисдикцией Армении. США передадут землю в аренду консорциуму, который займется строительством и управлением коридором. За охрану пути будут отвечать частные военные компании США.