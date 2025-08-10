Иран пригрозил превратить маршрут Трампа на Южном Кавказе в кладбище наемников
Советник иранского верховного лидера Али Акбар Велаяти 9 августа заявил, что Иран выступает против создания коридора вдоль границы с Арменией, который соединял бы Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью. По его словам, создание такого коридора Иран рассматривает как угрозу безопасности Южного Кавказа, передает иранское агентство Tasnim.
Али Акбар Велаяти
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Али Акбар Велаяти отметил, что транзитный путь, называемый «маршрутом Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), изолирует Иран. Он предупредил, что эта дорога может стать «кладбищем для наемников» Дональда Трампа. Господин Велаяти добавил, что для связи между Азербайджаном и Нахичеванью нет необходимости в новых коридорах, поскольку можно использовать территорию Ирана. Он выразил уверенность, что Россия также выступает против создания этого коридора, поскольку его появление может привести к присутствию НАТО в регионе.
8 августа США, Армения и Азербайджан подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. Документ предусматривает строительство маршрута, который соединит основную часть Азербайджана с регионом Нахичевань — TRIPP. Проект будет под юрисдикцией Армении. США передадут землю в аренду консорциуму, который займется строительством и управлением коридором. За охрану пути будут отвечать частные военные компании США.