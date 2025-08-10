В Златоусте суд отправил под стражу экс-председателя Агентства развития туризма

Златоустовский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему директору муниципального учреждения «Центр развития туризма» и экс-председателю Челябинской региональной организации «Агентство развития туризма» Дине Шведкиной, обвиняемой в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Она будет находиться в следственном изоляторе до 8 октября. Решение принято 10 августа, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Дину Шведкину задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 8 августа. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следствие считает, что в 2023-2025 годах будучи руководителем Челябинской региональной общественной организации «Агентство развития туризма» (Златоуст), она похитила часть выделенной правительством Челябинской области субсидии на поддержку общественных инициатив по развитию туристической отрасли, заключив контракт на строительство информационного центра на горе Косотур по «искусственно завышенной стоимости». Сумма похищенных средств, по оценке следствия, превысила 700 тыс. руб.

Уголовное дело по материалам УФСБ возбудило и расследует региональное управление Следственного комитета России.

До задержания Дина Шведкина работала в должности заместителя директора департамента общественных связей — начальника отдела по развитию туризма администрации Екатеринбурга.