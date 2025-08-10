В Самаре возбудили уголовное дело после избиения подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что группа подростков избила и унизила молодого человека. Руководитель следственного управления СКР по Самарской области Павел Олейник поручил начать расследование. Дело возбуждено по ч. 2 статьи 213 УК РФ, касающейся хулиганства, совершенного группой лиц.

Следственные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех участников и обстоятельств инцидента.

Андрей Сазонов