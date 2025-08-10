Отельеров просят получить звезды

Гостиницы в Москве, не прошедшие самооценку, не смогут заселять постояльцев с 1 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства. Уточняется, что столичным гостиницам всех категорий необходимо подтвердить свои данные в Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии до 31 августа включительно. Подтвердить данные можно с помощью прохождения самооценки на сайте подсистемы «Гостеприимство» в федеральной государственной информационной системе в области аккредитации.

Самооценка — это первый и обязательный этап новой системы классификации средств размещения, введенной в России с 1 января 2025 года. Второй этап — присвоение категории звездности средству размещения. Для гостиниц, сведения о которых отсутствуют в реестре, предусмотрен штраф: для должностных лиц — от 50 тыс. до 70 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 тыс. до 450 тыс. руб.

София Мешкова