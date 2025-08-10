Власти Ярославля оценили право на КРТ на улице Пожарского в 233 млн рублей

В Ярославле начальная цена права заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского составит 233,7 млн руб. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Фото: Постановление мэрии Ярославля

Место находится между улицами Пожарского и Суздальской, поблизости от таких предприятий, как «Ярмолпрод» и «Балтика».

Застройщика выберут через торги. Департамент градостроительства мэрии проведет аукцион в ближайшие три месяца. «Ъ-Ярославль» сообщал, что общая площадь территории составляет 259 тыс. кв.м. На участке можно построить жилые МКД не выше 18 этажей, многоуровневые парковки, поликлиники, объекты клубного типа, спорткомплексы и другие объекты. На территории должны появиться три детских сада и школа на 1280 мест. Общий срок реализации проекта — 12 лет.

Алла Чижова