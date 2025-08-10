«Зенит» утонул на старте чемпионата России

«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России, проиграв в Грозном «Ахмату» 0:1. Команда Сергея Семака застряла на старте, потеряв в четырех турах уже семь очков. Сейчас она занимает восьмое место (чего очень давно не было), и если в ближайшее время тренерский штаб не исправит ситуацию, ему найдут замену, несмотря на все заслуги Сергея Семака.

«Зенит» никак не может найти на старте сезона свою игру. Сначала была победа над «Ростовом» 2:1, когда соперник вел в счете, затем сами петербуржцы упустили три очка, выигрывая 2:0 у «Рубина» и позволив ему забить два гола, дальше была домашняя ничья 1:1 с ЦСКА при не самой лучшей игре, и вот — поражение в Грозном 0:1. В этом матче «Зенит» вроде и атаковал чужие ворота, но так бесхитростно и однообразно, что опасных моментов почти не возникало, а в одном из редких контратакующих выпадов хозяевам удалось забить гол,— причем мяч в ворота Евгения Латышонка залетел от ноги защитника «Зенита» Вани Дркушича.

В Грозном играть непросто — это все знают. Тем более что местную команду возглавил на неделе Станислав Черчесов, бывший главный тренер сборной России. До этого «Ахмат» не смог в трех турах ни разу выиграть и забил только один мяч. Но проблема «Зенита» не в соперниках, не в качестве полей (на что посетовал после игры главный тренер Сергей Семак — он назвал поле «мягким»), не в обстановке на трибунах. Команда перестала быть живой. В ней что-то настолько застоялось, что, как ни меняй состав, игра не улучшается.

Трудно предположить, что игроки, общая стоимость которых превышает €200 млн (у «Ахмата» состав вдвое дешевле), разучились играть в футбол. Просто по каким-то причинам не могут этого делать. И не все даже хотят играть так, чтобы получать удовольствие. «Зенит», создается впечатление, увлекся игрой в «сборную Южной Америки». Покупки, сделанные в последнее время, утяжелили и без того немалый удельный вес легионеров в команде, а они не оправдывают ожиданий. Аргентинский защитник Роман Вега, за которого заплатили €7,7 млн «Аргентинос Хуниорс», даже не проходит в стартовый состав. Жерсон, купленный у «Фламенго» за €25 млн, не может найти себя в команде — у него адаптация. Другой бразилец, Луис Энрике, за которого отдали в прошлом сезона «Ботафого» €33 млн, то играет, то не играет — причем это касается не только факта выхода на поле. И, конечно, непонятная история с Венделом, который вовремя не вернулся из отпуска, не прошел межсезонную подготовку, но быстро получил место в стартовом составе и сейчас выглядит ничуть не хуже партнеров. Только партнеры выглядят так, что не могут обыграть «Ахмат». Это получилось в матче Кубка России, сыгранном недавно (2:1, тоже в Грозном), но тогда у «Зенита» был резервный состав, а у «Ахмата» — другой тренер.

Когда у команды не получается длительное время игра, а у «Зенита» она не клеится давно (можно вспомнить как образец хорошего футбола только победу над «Краснодаром» в матче чемпионата со счетом 4:1), это значит, что-то происходит в раздевалке и в коллективе. В интервью об этом Сергей Семак не расскажет, футболисты — тоже, тем более что они не горят желанием давать интервью и общаться с журналистами. Но проблема налицо: в «Зените» слишком много легионеров и звездных игроков, которым трудно находить общий язык на поле и даже за его пределами. Кто-то обижается на то, что не попадает в состав, кто-то — что его не так используют, кто-то делает что хочет, как Вендел, кто-то не может адаптироваться в России, кто-то незаслуженно всегда получает место в составе, как, например, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос, эти «священные коровы» для Семака вместе с Венделом,— и получается, что у команды нет лица и она неуправляема.

«Зенит» со своим вектором на привлечение иностранной рабочей силы сейчас выглядит особенно нелепо на фоне команд, которые делают ставку на российских футболистов и захватили лидерство в чемпионате России. Это, прежде всего, «Локомотив», ЦСКА. В составе армейского клуба прекрасно играют молодые ребята, и в том числе воспитанники петербургского футбола: Иван Обляков, Данил Круговой. Последний еще недавно был в «Зените», но ему не давали выйти из-за спины Дугласа Сантоса на левом фланге обороны. Круговой ушел в ЦСКА, где из него сделали правого форварда, и сейчас он забил с игры три гола — столько же, сколько «Зенит» в четырех турах (еще два петербургская команда провела в ворота соперников с пенальти). У «Локомотива» вообще весь состав состоит из россиян, за исключением одного-двух легионеров, и команда возглавляет таблицу чемпионата России, одержав четыре победы подряд. В «Зените» у россиян практически нет шансов пробиться в состав, у молодых так точно. Даже такой талантливый игрок, как Максим Глушенков, сидит на скамейке: ему предпочитают бразильских легионеров. Болельщики всеми клавиатурами протестуют против такой политики, но руководство «Зенита» их не слышит. А тренерский штаб плывет по течению: кого купят — того и ставят на поле. Каких-то идей по постановке игры и раскрытию талантов не видно.

Во вторник, 12 августа, «Зенит» сыграет в Кубке России на «Газпром Арене» с «Рубином», а 16-го встретится в чемпионате со «Спартаком» на его поле. И после этих игр что-то может измениться в судьбе тренеров «Зенита», если они не наладят игру и команд не начнет одерживать победы. Потеряно уже и так много очков. В «Спартаке», к слову, такая же ситуация: потратив много средств на покупки, команда играет слабо, занимая 11-е место, и тренер Деян Станкович — на грани увольнения.

Кирилл Легков