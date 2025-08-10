Расходы жителей Ставрополья на бензин увеличились на четверть в 2025 году

Жители Ставропольского края потратили на бензин восемь млрд руб. за первое полугодие 2025 года — на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

По информации аналитиков, с января по июнь текущего года жители и гости региона совершили почти 1,8 млн платежей на АЗС — почти на 400 тыс. больше, чем в 2024 году. При этом водители стали чаще покупать горючее, однако средняя сумма ежемесячных расходов существенно не изменилась. За первые шесть месяцев 2024 года траты составляли около 4,6 тыс. руб. в месяц, а в 2025 году — 4,6 тыс. руб. (прирост менее 1%).

Статистика показывает, что жители края стали чаще пользоваться автомобилем. Рост транзакций в июне связан с увеличением туристического потока. Средние ежемесячные расходы на топливо остаются стабильными, при этом многие научились оптимизировать затраты, используя программы лояльности.

«Если говорить об общероссийских трендах, то в первой половине 2025 года количество клиентов, использующих скидки и бонусы на заправках, выросло на 16%»,— отметил управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Валентина Любашенко