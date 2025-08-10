В Сибири с задержкой вылета столкнулись пассажиры рейсов пяти авиакомпаний

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о задержке рейсов пяти авиакомпаний в аэропортах Красноярска, Кемерова, Норильска, Барнаула и Омска.

В аэропорту Красноярска ожидают вылета более 160 пассажиров рейса авиакомпании «НордСтар» в Санкт-Петербург, в аэропорту Барнаула — свыше 200 пассажиров рейса авиакомпании «Икар» в Сочи, в аэропорту Омск-Центральный — 116 пассажиров рейса перевозчика «Уральские авиалинии» в Сочи. Во всех трех случаях причиной задержки вылета стало позднее прибытие воздушного судна.

В аэропорту Норильска объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании «НордСтар» в Новосибирск. Вылета ожидают более 140 пассажиров.

Ранее в аэропорту Кемерова из-за тумана объявлялись задержки рейсов авиакомпаний «Северный ветер» и «Аэрофлот» в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Ожидали выполнения рейсов более 500 пассажиров.

Ситуация находится на контроле Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Михаил Кичанов