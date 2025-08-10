Под Самарой произошло столкновение двух гидроциклов

В Самарской области расследуют инцидент с участием двух гидроциклов. Столкновение произошло вечером 9 августа 2025 года в протоке Воложка Рождественская, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СКР начал проверку по ст. 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности на водном транспорте.

Оба пострадавших в результате столкновения доставлены в больницу. Следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины происшествия.

Андрей Сазонов