Под Самарой произошло столкновение двух гидроциклов
В Самарской области расследуют инцидент с участием двух гидроциклов. Столкновение произошло вечером 9 августа 2025 года в протоке Воложка Рождественская, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СКР начал проверку по ст. 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности на водном транспорте.
Оба пострадавших в результате столкновения доставлены в больницу. Следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины происшествия.