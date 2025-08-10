Могилев стал городом-побратимом Челябинска

Челябинск и Могилев стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали главы городов Алексей Лошкин и Сергей Чертков во время визита делегации Челябинской области в Белоруссию, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Алексей Лошкин отметил, что города объединяет история, отражающая общие испытания, победы и достижения. «Сегодня отношения России и Республики Беларусь строятся на принципах дружбы, открытости и доверия, что позволяет успешно развивать экономические, социальные и культурные связи. Этого и будем придерживаться, выстраивая побратимские связи»,— сказал мэр Челябинска.

Официальный визит делегации Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером в Белоруссию начался 8 августа. Его главная цель — развитие сотрудничества в разных сферах, включая экономику, культуру и социальные проекты. В программе посещение нескольких городов — Минск, Гомель, Жлобин. Делегация Челябинской области включает более 20 представителей бизнеса.

9 августа Алексей Текслер ознакомился с работой крупнейших производителей сельскохозяйственной техники и оборудования «Гомельагрокомплект» и «Гомсельмаш», а также встретился с председателем Гомельского областного исполнительного комитета Иваном Крупко.