На улице Вайнера в центре Екатеринбурга закроется вегетарианское кафе «Рада»

1 сентября в Екатеринбурге закроется вегетарианское кафе «Рада» на ул. Вайнер, 8, сообщается в социальных сетях заведения.

«Мы долгое время с любовью и заботой держали два кафе, но настал момент сосредоточиться на одном направлении, чтобы дарить вам еще больше внимания и тепла»,— сказано в сообщении. Вторая точка сети «Люблю и благодарю» продолжит работу.

На сайте заведений говорится, что «Рада» и «Люблю и благодарю» являются первыми вегетарианскими кафе в Екатеринбурге. «Мы гордимся нашим опытом и знанием вегетарианской и веганской кухни, ведь мы первые, кто вывел блюда этого рациона на уровень общепита на Урале»,— указано на сайте заведений.