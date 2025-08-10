Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На улице Вайнера в центре Екатеринбурга закроется вегетарианское кафе «Рада»

1 сентября в Екатеринбурге закроется вегетарианское кафе «Рада» на ул. Вайнер, 8, сообщается в социальных сетях заведения.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы долгое время с любовью и заботой держали два кафе, но настал момент сосредоточиться на одном направлении, чтобы дарить вам еще больше внимания и тепла»,— сказано в сообщении. Вторая точка сети «Люблю и благодарю» продолжит работу.

На сайте заведений говорится, что «Рада» и «Люблю и благодарю» являются первыми вегетарианскими кафе в Екатеринбурге. «Мы гордимся нашим опытом и знанием вегетарианской и веганской кухни, ведь мы первые, кто вывел блюда этого рациона на уровень общепита на Урале»,— указано на сайте заведений.

Новости компаний Все