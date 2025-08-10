В Госдуме предложили кратно увеличить штрафы за шумные автомобили

Штрафы за нарушение уровня шума транспортными средствами в ночное время могут увеличиться в десять раз — с 500 до 5 тыс. рублей. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов. Законопроект, который дорабатывается ко второму чтению, был принят в первом чтении в 2023 году.

Поправки предлагают наделить регионы правом вводить штрафы за нарушение покоя граждан водителями автомобилей и мотоциклов. Поправки предусматривают возможность задержания транспортных средств с демонтированными или модифицированными глушителями. Нарушения будут фиксироваться с помощью шумомеров, совмещенных с фото- и видеокамерами.

Депутат Сергей Колунов пояснил, что законопроект направлен на ужесточение наказания для тех, кто пугает прохожих «выхлопом» и мешает жителям спать. В случае принятия документа регионам будет предоставлена возможность увеличивать штрафы, но не более чем до 30 тыс. рублей. Господин Колунов напомнил, что в начале года был сертифицирован комплекс «Эфир», способный измерять уровень шума от транспортных средств.