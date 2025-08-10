Turkish Airlines на пяти рейсах во Внуково не загрузила более 700 мест багажа

Авиакомпания Turkish Airlines не доставила 730 единиц багажа на пяти рейсах из Антальи во Внуково, сообщили в московском аэропорту. Речь идет о рейсах с 9 по 10 августа.

На рейсе ТК-3050 не было загружено 163 места багажа, на ТК-211 — 109, на ТК-3002 — 139, на ТК-3160 — 149, а на ТК-3038 — 170. Turkish Airlines извинилась за неудобства и организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула.

Администрация Внуково просит пассажиров следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа для уточнения информации.