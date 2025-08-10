В Высокогорском районе Татарстана в ДТП погибли два человека

В Высокогорском районе в столкновении автомобилей Лада Гранта и Hyundai Creta погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

По предварительной информации, водитель Лады выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Hyundai Creta. После столкновения автомобиль Лада Гранта съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его пассажир скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Hyundai Creta получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Диана Соловьёва