The Times: «коалиция желающих» не хочет отправлять войска на Украину

Страны «коалиции желающих» не планируют отправлять свои войска на Украину, предпочитая поддерживать украинский военно-промышленный комплекс, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании. Основное внимание уделяется обеспечению боеспособности вооруженных сил Украины.

Источник отметил, что никто не хочет рисковать жизнями своих солдат, поэтому важно укреплять украинскую армию. Это включает не только поставки систем ПВО и дронов, но и производство дальнобойных ракет, чтобы Киев мог самостоятельно использовать их без зависимости от других стран.

«Коалиция желающих» — объединение из более чем 30 стран, которые допускают участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Издание Politico ранее писало со ссылкой на французских представителей, что у объединения нет определенной стратегии. Газета The New York Times сообщала, что на встрече 9 августа Украина и ее европейские союзники потребовали от США предоставить гарантии безопасности Киеву, независимо от возможного соглашения с Россией.