В конце года «Кортрос» представит концепцию реновации территории на улице Куйбышева в Перми

Столичный девелопер «Кортрос» собирается представить в Перми архитектурные решения по проекту комплексного развития территории (КРТ) на ул. Куйбышева. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в «Кортрос-Пермь». Концепция освоения территории по ул. Куйбышева от ул. Механошина до ул. Белинского будет презентована пермякам в конце 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой Прикамья Фото: минстрой Прикамья

Общая площадь территории для реновации на ул. Куйбышева от ул. Механошина до ул. Белинского составляет 12,5 га. Компания группы «Кортрос» выиграла на торгах право комплексного развития этой площадки в конце 2024 года. Стоимость контракта составила 356 млн руб. при начальной стоимости лота 7,89 млн руб.

Инвестор должен расселить в этой локации 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов общей площадью 29 тыс. кв. м. Девелопер обязан также обеспечить жилую застройку социальной инфраструктурой.