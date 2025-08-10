Площадь Дома спорта «Трудовых резервов» увеличится после реконструкции

В компании «Проформика», которая вместе с девелопером Nova займется реконструкцией стадиона «Трудовые резервы» и комплексным развитием прилегающих земель, рассказали об увеличении площади Дома спорта у стадиона. Если ранее новый Дом спорта должны были построить площадью 1,6 тыс. кв. м, то теперь партнерство «Нова & Проформика», работающее над проектом, решило увеличить площадь объекта до 1,9 тыс. кв. м.

Нынешнее здание Дома спорта, по данным «Нова & Проформика», пустует, и в нем уже давно не проводятся мероприятия. Совладелец «Трудовых резервов» Максим Блинов отметил, что существующее спортивное сооружение обследовали несколько раз и решили, что приспосабливать здание времен советской постройки целесообразно с точки зрения экономики, спортивной функции и безопасности. «Несущие балки перекрытий не позволяют элементарно расшить входные проемы, чтобы соблюсти современные пожарные требования, не говоря уже об инклюзивности. Здание пришлось бы разбирать буквально до основания. Поэтому принято решение строить новое»,— уточнил господин Блинов.

В проекте нового спортобъекта выделены два блока для бокса и дзюдо, каждый с собственными раздевалками, душевыми и санузлами, тренерские кабинеты, помещения для инвентаря и сушилки. Сейчас «Нова & Проформика» обсуждает строительство объекта с федерацией дзюдо Пермского края. Региональная федерация дзюдо намерена использовать новую площадку как тренировочную базу, в том числе для спортсменов с ограничениями по здоровью. В частности, в Доме спорта «Трудовых резервов» смогут заниматься и проходить реабилитацию спортсмены, получившие инвалидность в зоне боевых действий.

Реконструкция «Трудовых резервов» запланирована в рамках КРТ «Городские горки», которой занимается девелоперское партнерство «Нова & Проформика». На площади около 9 га будет построен новый жилой квартал и спорткомплекс, включающий Дом спорта и многофункциональное плоскостное сооружение с трибунами. К реновации территории планируется приступить в 2025 году.