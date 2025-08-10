«Газпром добыча Томск» предлагает 249 млн рублей за ремонт скважин

АО «Газпром добыча Томск» ищет подрядчика на текущий и капитальный ремонт скважин в Томской области в 2025 году. Начальная цена контракта — 248,9 млн руб. Извещение о торгах размещено на ЕИС «Закупки».

Исполнителю предстоит в течение сентября-декабря этого года отремонтировать скважины на месторождениях Мыльджинское и Северо-Васюганское в Каргасокском районе; Северо-Трассовое и имени Павла Мангазеева в Александровском районе; Казанское, Болтное, Останинское, Северо-Останинское, Мирное, Рыбальное и Пинджинское месторождения в Парабельском районе.

Извещение о закупке размещено 8 августа. Заявки принимаются до 22 августа. Итоги конкурса будут подведены 26 августа.

АО «Газпром добыча Томск» — «дочка» «Газпрома». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Томске в 1998 году. В 2024 году выручка организации составила 59,8 млрд руб., чистая прибыль — 5,2 млрд руб.

Михаил Кичанов