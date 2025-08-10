Пермский Политех зачислил 2289 абитуриентов

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) принял 41861 заявление от 9413 желающих учиться в вузе. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Будущими студентами университета стали 2289 человек. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

География поступающих в этом году расширилась: в ПНИПУ подали заявления молодые люди из 60 регионов России — от Калининградской области до Владивостока. Ведущими, помимо Пермского края, являются Удмуртия, Свердловская область, Башкортостан, Кировская область.

Особый интерес абитуриенты проявили к направлениям, связанным с цифровыми технологиями, нефтегазовым делом и машиностроением. Программы 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» стали лидерами, где на одно место претендовали до 30 человек. Из общего числа зачисленных 12 стобалльников и пять победителей олимпиад.