«Молот» сыграл контрольный матч с командой из КХЛ

В Белоруссии, где в эти дни проводит предсезонный сбор ХК «Молот», состоялась контрольная игра пермской команды с ХК «Адмирал» из Владивостока.

Несмотря на то, что команды выступают в разных лигах, уральцы дали бой более именитому сопернику. Большинство времени прошло в равной борьбе.

После двух периодов счет был ничейным: 1:1. Гол в составе «Молота» забил Иван Пирогов. Однако в заключительной трети матча «Адмирал» сумел дважды отличиться и в итоге победил 3::1.

«В третьем периоде, играя в большинстве, не забили, а пропустили. Это определило результат. В целом игра была хорошая, мне понравилась», — подвел итог поединка главный тренер ХК «Молот» Альберт Мальгин.