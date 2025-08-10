Шесть человек ранены в результате стрельбы в США

В городе Балтимор произошла стрельба. Ранены шесть человек, в их числе пятилетняя девочка.

Как пишет ABC News, стрельба началась примерно в 20:50 по местному времени (3:25 мск). «На данный момент у нас мало информации. Все, что мы знаем, — это то, что было произведено несколько выстрелов и есть несколько раненых»,— сообщил комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли.

Один из пострадавших в критическом состоянии доставлен в больницу, ему проводят операцию. Пятилетняя девочка получила огнестрельное ранение в руку.