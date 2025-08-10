Кругосветка под управлением омского яхтсмена достигла самой северной точки

Российско-бразильская кругосветная парусная экспедиция «Братство-2025», соорганизатором которой выступило правительство Омской области, достигла самой северной точки планеты — мыса Челюскин, пролива Вилькицкого, на Таймыре. Управляют яхтой Fraternidade (в переводе «Братство») бразилец Алейшо Белов и омич Сергей Щербаков.

Как рассказали в правительстве региона, экспедиция стартовала 12 апреля из бразильского города Салвадор, а завершится путешествие в начале 2026 года. Экспедиция посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 180-летию Русского географического общества, 200-летию установления дипломатических отношений России и Бразилии, а также 20-летию создания БРИКС. Яхту спроектировал и построил Алейшо Белов.

Сейчас Fraternidade начинает движение на юг, к самой южной точке планеты — мысу Горн. Команда судна планирует зайти по пути в российские порты Тикси, Певек и Анадырь. Общая длина маршрута — более 45 тыс. км.

Михаил Кичанов