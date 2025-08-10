Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новосибирский инновационный бизнес получит господдержку на 66 млн рублей

Девять инновационных компаний Новосибирской области получат из регионального бюджета 66 млн руб. на коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции и модернизацию производства. Они стали победителями конкурса, который провело региональное министерство науки и инновационной политики.

В частности, господдержка в течение двух лет будет предоставлена компаниям «Суррус», «Смарт Алгоритмс», «Проект А», «Био-Р» и «Ситиэйр». Власти поддержат инженерные решения для энергетики и промышленности, системы для контроля качества воздуха, инновационные биоорганические удобрения и поисковые системы.

«Поддерживая исследователей и инноваторов, мы предоставляем доступ к современным лабораториям и производственным мощностям, а субсидирование трансфера технологий позволяет ускорить выход таких проектов на рынок»,— приводит пресс-служба регионального миннауки слова главы ведомства Вадима Васильева.

Михаил Кичанов

