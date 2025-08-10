Участник атаки на «Крокус» выезжал для обучения терактам в Афганистан

Участник атаки на «Крокус Сити Холл» Саидакрами Рачабализода по поддельным документам выезжал в Афганистан для обучения навыкам осуществления терактов, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Саидакрами Рачабализода в неустановленное время проходил обучение террористической деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан, куда выезжал с территории Турецкой Республики по поддельным документам через территорию Исламского Государства Пакистан»,— сказано в документах.

В материалах также указано, что для подготовки теракта в «Крокус Сити Холле» группировка «Вилаят Хорасан» (признана в РФ террористической и запрещена) сформировала несколько ячеек. Изначально их участники не были знакомы друг с другом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта 2024 года. Четверо мужчин открыли стрельбу на концертной площадке, после чего подожгли здание. Погибли 149 человек, трое числятся пропавшими без вести. Ранения получили еще более 600 человек.