В аэропорту Калининграда задержаны более 20 рейса, отменены еще три

В калининградском аэропорту Храброво 9 августа были задержаны 22 рейса, отменены еще три, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

На вылет задерживались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфу. С опозданием прибыли рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Архангельска.

Транспортная прокуратура уточнила, что в настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме.

9 августа Росавиация сообщала о введении ограничений в более чем 10 аэропортах. В ночь на 10 августа прием и отправку самолетов приостановили пять аэропортов. Ограничения на работу Храброво не вводились.