Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президентам России Владимиру Путину и США Дональду Трампу найти осмысленное решение конфликта на Украине. Он добавил, что западные страны использовали Украину с целью ослабить Россию.

«Членство Украины в НАТО невозможно. Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить»,— сказал Роберт Фицо в видеообращении, которое опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Прекращение огня премьер Словакии назвал приоритетом. Он также считает важным не дать западным странам вмешиваться в процесс урегулирования конфликта.